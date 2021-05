Polizei Düren

POL-DN: Bei Einbruch Zigaretten erbeutet

Vettweiß (ots)

Der Verkaufsraum einer Tankstelle an der K 28 war in der Nacht zu Dienstag Ziel von Einbrechern.

Gegen 02:45 Uhr wurde ein Alarm ausgelöst. Bei Eintreffen der Polizei konnten vor Ort keine Personen mehr festgestellt werden. Nach Auswertung der Spurenlage waren der oder die Unbekannten mit einem Fahrzeug an die Rückseite des Tankstellengeländes gelangt, hatten dort ein Zaunelement aufgebrochen und so das Gelände betreten. Anschließend wurde eine Eingangstür gewaltsam geöffnet und aus dem Inneren des Verkaufsraums Zigaretten in derzeit nicht bekannter Menge entwendet. Anschließend verließen der oder die Einbrecher das Gelände auf dem gleichen Wege.

Zeugen, die rund um das Tankstellengelände verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell