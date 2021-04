Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Defibrillator entwendet/Bundespolizei sucht Zeugen

Baden-Baden (ots)

Gestern Abend entwendete eine bislang unbekannte männliche Person den Defibrillator am Bahnsteig Gleis 1 im Bahnhof Baden-Baden. Ein Servicemitarbeiter beobachtete den vermeintlichen Dieb vom gegenüberliegenden Bahnsteig und verständigte daraufhin die Polizei. Der bislang Unbekannte soll sich nach der Tat gegen 21:30 Uhr in Richtung Westliche Industriestraße entfernt haben und konnte trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung bislang nicht ausfindig gemacht werden. Er wird wie folgt beschrieben: 180 cm groß und ca. 45 Jahre alt. Zur Tatzeit soll er eine dunkle Jacke getragen und zudem zwei Einkaufstaschen mitgeführt haben. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf die bislang unbekannte männliche Person geben können. Diese werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

