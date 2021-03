Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Streitschlichter verletzt - Polizei sucht Zeugen

Neuss-Dreikönigenviertel (ots)

Bereits am letzten Samstag (27.02.) wurde ein Passant an der Weberstraße auf zwei streitende Personen aufmerksam. Als der Zeuge versuchte, die Auseinandersetzung zu schlichten, soll einer der Streithähne ihn vermutlich mit einem abgebrochenen Flaschenhals am Arm verletzt haben. Nach der Tat flüchteten die dunkel gekleideten Personen. Einer der mutmaßlichen Täter soll eine Fortuna-Düsseldorf-Kappe getragen haben.

Nach ärztlicher Behandlung erstattete das 56-jährige Opfer am Donnerstag (04.03.) Anzeige bei der Polizei. Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die am Samstag (27.02.) in der Zeit von 00:30 - 01:00 Uhr im Bereich S-Bahn-Haltestelle die beschriebenen Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

