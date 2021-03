Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kollision im Kreuzungsbereich

Korschenbroich-Kleinenbroich (ots)

Am Donnerstag (4.3.), gegen 9 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Landstraße 361 / Kreisstraße 4. Eine 70-jährige Korschenbroicherin befuhr mit ihrem Audi die Straße "Am Hallenbad" in Richtung Kaarst-Vorst. Nach ersten Erkenntnissen missachtete die Autofahrerin die rote Ampel, wodurch es im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß mit einer von rechts kommenden Sattelzugmaschine kam. Ersthelfer betreuten die 70-Jährige bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Anschließend wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

Der Verkehr wurde kurzzeitig durch die Polizei vor Ort geregelt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache übernimmt das Verkehrskommissariat in Kaarst.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell