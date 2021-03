Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Neu auf der Furth: Bezirksdienstbeamtin Karoline Doctor

Neuss, Rhein-Kreis Neuss (ots)

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss freut sich, als zweiten Neuzugang Karoline Doctor beim Neusser Bezirksdienst begrüßen und offiziell vorstellen zu dürfen. Die Polizeioberkommissarin ist nun Ansprechpartnerin für die Bürgerinnen und Bürger auf der Neusser Furth (westlicher Teil).

Aufgewachsen im Oberbergischen Kreis, begann sie 1993 ihre Ausbildung zur Polizeibeamtin in Selm. 1996 verschlug es sie für ein Jahr nach Bonn zur Wache Bonn-Plittersdorf, ab 1997 war sie im Rhein-Kreis Neuss eingesetzt. Karoline Doctor ist ihrer Dienstgruppe stets treu geblieben und kennt sich auf der Furth bestens aus. Sie freut sich auf ihre neue Aufgabe.

Wenn sie nicht im Dienst ist, verbringt sie ihre Zeit gerne mit ihrer Familie. Die 45-Jährige ist sportlich aktiv, fährt Fahrrad, läuft und wandert gerne - Berge und Natur liebt sie besonders.

Die Bezirksdienstbeamten, die es in jedem Ortsteil gibt, erfüllen eine wichtige Aufgabe. Sie sind für die Menschen wichtige polizeiliche Ansprechpartner und kennen als "Dorfsheriff" die Sorgen und Nöte der in ihrem Bezirk lebenden Bevölkerung und Geschäftsleute. Sie helfen Kindern oder älteren Menschen im Verkehrsraum, begleiten Karnevals- und Schützenfestumzüge, beobachten während der Fußstreifen ihren Bezirk und sind stets ansprechbar für Anliegen der Bürger und Bürgerinnen in ihrem Viertel. Zu den Besonderheiten des Bezirksdienstes zählt natürlich die enge Zusammenarbeit mit kommunalen Verantwortlichen. Stadt und Polizei ziehen an einem Strang, wenn es um die Sicherheit der Menschen geht, die hier leben.

In einem kurzen Videoclip stellt sich die Oberkommissarin auch auf dem Social Media-Kanal der Polizei Rhein-Kreis Neuss vor: https://www.facebook.com/polizei.nrw.ne/videos/4360152503998988

Kontaktinformationen zu POKin Karoline Doctor finden Sie hier: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/medien/pokin-karoline-doctor

Mehr Informationen und Kontakte erhalten Sie zudem auf der Internetseite der Polizei unter: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/node/2294

