Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Holzstapel brennt nahe der Eppinghover Mühle

Neuss (ots)

Ein heller Feuerschein unweit der Eppinghover Mühle in Neuss, welcher schon von der Bundestraße 477 aus zu erkennen war, weckte in der vergangenen Nacht die Aufmerksamkeit einer vorbeifahrenden Autofahrerin. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte in einem angrenzenden Waldstück einen mehrere Meter langen, zum Abtransport vorbereiteten Holzstapel feststellen, welcher in erheblicher Ausdehnung in Flammen stand. Trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen war das Feuer bereits in das Innere des Stapels vorgedrungen, so dass die oberen Stämme unter Einsatz eines Radladers entfernt werden mussten, um alle Glutnester beseitigen zu können. Der entstandene Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt, die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Da eine absichtliche Brandlegung nicht ausgeschlossen werden kann, wurde eine Anzeige wegen Brandstiftung aufgenommen.(mat)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell