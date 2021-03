Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall auf der B477 fordert einen Verletzten

Rommerskirchen-Butzheim (ots)

Am Sonntag (28.02.), gegen 14:20 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 477 in Rommerskirchen-Butzheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen war ein 50-jähriger Rommerskirchener mit seinem Daimler Chrysler in Fahrtrichtung Anstel unterwegs. Im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 477 mit der Sebastianusstraße beziehungsweise der Feldstraße kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit einem Motorrad. Der 61-jährige Motorradfahrer soll auf der Kreuzung gestanden haben, weil er nach links in die Sebastianusstraße einbiegen und dazu den Gegenverkehr durchlassen wollte. Durch die Kollision stürzte er und wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Kreuzung wurde kurzzeitig gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat Grevenbroich aufgenommen.

