POL-NE: Polizei ermittelt wegen illegalem Glückspiel nach Corona-Einsatz in angemieteter Wohnung

Meerbusch (ots)

Am Freitagabend erhielt die Polizei Kenntnis von einer angeblichen Glücksspielveranstaltung in einem Haus an der Meerbuscher Straße. Mindestens zehn Personen sollten sich nach Angaben eines Zeugen in der Wohnung aufhalten, bei der es sich um eine buchbare Unterkunft eines Online-Portals handelt.

Die Beamten rückten mit gleich mehreren Streifenwagen an und überraschten die anwesenden Männer und Frauen in geselliger Runde. Die Veranstaltung beendeten die Ordnungshüter umgehend. Pokerutensilien, geringe Mengen Amphetamin und Bargeld in nicht unerheblicher Höhe wurden sichergestellt.

Die Verdächtigen im Alter zwischen 22 und 45 Jahren waren aus mehreren umliegenden Städten zu dem Treffen angereist.

Ermittlungsverfahren wegen der Verstöße gegen die Corona Schutzverordnung, gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen des Verdachts des illegalen Glücksspiels wurden eingeleitet.

Die Polizei geht gemeinsam mit den Kommunen konsequent gegen solche Personen vor, die behördliche Auflagen missachten und dadurch die eigene Gesundheit und die anderer gefährden.

