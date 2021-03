Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Metalldiebe auf frischer Tat ertappt - Tatverdächtige gehen in Haft

Bild-Infos

Download

Kaarst (ots)

Am Freitag (26.02.), gegen 11:35 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einem Metalldiebstahl auf einer Baustelle an der Flachsbleiche. Zeugen hatten zwei Männer dabei beobachtet, wie sie Metallteile aus einem Container in ihr Fahrzeug luden. Dank des abgelesenen Kennzeichens des weißen Transporters, mit dem die mutmaßlichen Tatverdächtigen unterwegs waren, konnte das besagte Fahrzeug noch in unmittelbarer Nähe der Baustelle festgestellt und kontrolliert werden. Die beiden Insassen, ein 35-Jähriger und ein 38-Jähriger, machten widersprüchliche Angaben zur Herkunft der Metallteile, die sich im Laderaum ihres Transporters befanden. Die beiden mutmaßlichen Metalldiebe, die bereits wegen ähnlich gelagerter Delikte in Erscheinung getreten waren, wurden vorläufig festgenommen.

Ein Richter schickte die beiden, die sich ohne festen Wohnsitz in Deutschland aufhalten, im Rahmen des beschleunigten Verfahrens in Hauptverhandlungshaft. Die Ermittlungen der Kripo dauern an.

Das beschleunigte Verfahren ist nach dem Gesetz in solchen Fällen möglich, in denen der Sachverhalt einfach gelagert ist - also für die Verfahrensbeteiligten leicht überschaubar - oder eine klare Beweislage besteht; so etwa, wenn der Beschuldigte geständig ist. Es dient der nicht zuletzt präventiv wirkenden zügigen Strafverfolgung. Dieses Verfahren kann darüber hinaus zur Vermeidung oder Verkürzung von Untersuchungshaft beitragen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell