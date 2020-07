Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Unfall an Kreuzung Böhmheide/Celler Straße - Zeugen gesucht

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 24.07.2020 Nr. 2

24.07 / Unfall an Kreuzung Böhmheide/Celler Straße - Zeugen gesucht

Soltau: Am Samstag, 11.07.2020, gegen 06.15 Uhr soll es auf der Kreuzung Böhmheide / Celler Straße in Soltau zu einem Verkehrsunfall mit Flucht gekommen sein. Ein Beteiligter gibt an, dass er mit seinem schwarzen BMW beabsichtigte, von der Böhmheide nach links in die Celler Straße einzubiegen. Ihm sei ein Mercedes entgegengekommen, mit dem es dann zum Unfall gekommen sei. Der BMW sei daraufhin gegen eine Hauswand geprallt. Der Mercedes habe sich entfernt, möglicherweise in Richtung Celler Straße ortsauswärts. Es sollen unbeteiligte Zeugen in ihren Fahrzeugen hinter dem Verunfallten gewesen sein. Die Polizei Soltau bitte die Unfallzeugen, sich unter 05191/93800 zu melden.

