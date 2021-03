Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Neuer Bezirksdienstbeamter für Neuss: Axel Franke

Neuss, Rhein-Kreis Neuss (ots)

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss freut sich, Axel Franke beim Neusser Bezirksdienst begrüßen und nun auch offiziell vorstellen zu dürfen.

Der Polizeihauptkommissar ist nun Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger in den Bezirken Augustinusviertel, Pomona und Meertal. Der gebürtige Wilhelmshavener begann seine Ausbildung 1992 in Wuppertal. Nach weiteren Stationen in Wuppertal und Düsseldorf kam er schließlich 1996 in den Rhein-Kreis Neuss und versah seinen Dienst auf der Polizeiwache Neuss. 15 Jahre war er zudem als Kradfahrer unterwegs. Seine neuen Bezirke kennt er durch die jahrelange Erfahrung schon sehr gut.

Auch in seiner Freizeit ist Axel Franke gerne on tour: Er läuft und wandert mit Leidenschaft und ist auch gerne auf Reisen. Auf Trab halten ihn dabei auch seine beiden Kinder.

Die Bezirksdienstbeamten, die es in jedem Ortsteil gibt, erfüllen eine wichtige Aufgabe. Sie sind für die Menschen wichtige polizeiliche Ansprechpartner und kennen als "Dorfsheriff" die Sorgen und Nöte der in ihrem Bezirk lebenden Bevölkerung und Geschäftsleute. Sie helfen Kindern oder älteren Menschen im Verkehrsraum, begleiten Karnevals- und Schützenfestumzüge, beobachten während der Fußstreifen ihren Bezirk und sind stets ansprechbar für Anliegen der Bürger und Bürgerinnen in ihrem Viertel. Zu den Besonderheiten des Bezirksdienstes zählt natürlich die enge Zusammenarbeit mit kommunalen Verantwortlichen. Stadt und Polizei ziehen an einem Strang, wenn es um die Sicherheit der Menschen geht, die hier leben.

In einem kurzen Videoclip stellt sich der Polizeihauptkommissar auch auf dem Social Media-Kanal der Polizei Rhein-Kreis Neuss vor: https://www.facebook.com/polizei.nrw.ne/videos/268776414859913

Kontaktinformationen zu PHK Axel Franke finden Sie hier: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/medien/phk-axel-franke

Mehr Informationen und Kontakte erhalten Sie zudem auf der Internetseite der Polizei unter: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/node/2294

Morgen (04.03.) stellen wir hier auch die neue Bezirksdienstbeamtin für die westliche Furth, Polizeioberkommissarin Karoline Doctor vor.

