Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Versuchter Autodiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Jüchen-Otzenrath (ots)

In der Nacht von Dienstag (02.03.) auf Mittwoch (03.03.) kam es an der Fichtenstraße zu einem versuchten Autodiebstahl. Gegen 02:00 Uhr manipulierte eine unbekannte Person an der Fahrertür eines geparkten BMW. Nachdem eine wachsame Nachbarin auf das Geschehen aufmerksam wurde, flüchtete die Person zu Fuß.

Im Rahmen der polizeilichen Spurensicherung wurden zwei Einstichstellen in der Fahrertür festgestellt. Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 bei der Polizei zu melden.

Autodiebe haben es in der Regel auf im Auto befindliche Wertsachen (zum Beispiel Navigationsgeräte, Mobiltelefone beziehungsweise Bargeld oder Zahlungskarten) oder aber auf das Auto selbst abgesehen. Deshalb empfiehlt die Polizei, lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug zurück, ziehen Sie beim Verlassen des Autos den Zündschlüssel ab und versperren Sie alle Fenster und Türen. Nutzen Sie nach Möglichkeit eine abschließbare Garage oder stellen Sie Ihr Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Präventionsberatung der Polizei im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/

