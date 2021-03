Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Blechschaden verursacht und dann davongefahren - Verkehrskommissariat der Polizei ermittelt

Kaarst (ots)

Am Donnerstag (04.03.), gegen 14:50 Uhr, kam es an der Ecke Alte Heerstraße / Eichendorffstraße zum Zusammenstoß zweier Autos. Nach ersten Erkenntnissen übersah die Fahrerin eines schwarzen Ford Fusion (oder eines optisch ähnlichen Autos) eine vorfahrtberechtigte 33-Jährige und fuhr ihr gegen die linke Fahrzeugseite. Offenbar entstand dabei nur Blechschaden, jedoch entfernte sich die Unfallverursacherin ohne ihre Daten zu hinterlassen. Diesen Umstand zeigte die 33-Jährige Kaarsterin bei der Polizei an, die nun wegen des Verdachts der Unfallflucht gegen die blonde Frau im geschätzten Alter von 30 Jahren ermittelt. Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen des Unfalls und vor allem die bislang unbekannte Autofahrerin (Telefon 02131 300-0).

