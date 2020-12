Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Rodelunfall

ReutlingenReutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Bei Verkehrsunfall verletzt

Zwei Leichtverletzte, ein Blechschaden in Höhe von zirka 30.000 Euro und zwei nicht mehr fahrtaugliche Pkw sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagvormittag. Gegen 11.10 Uhr befuhr ein 54-Jähriger mit einem Mercedes Vito die B 464 von Eningen kommend in Richtung Reutlingen. Vor der Einmündung der Marktstraße übersah er wohl aufgrund einer Unachtsamkeit die Rot zeigende Ampel. Darauf kam es zur Kollision mit dem Toyota Prius eines 34 Jahre alten Mannes, der von der Marktstraße aus die Bundesstraße in Richtung Südbahnhof überqueren wollte. Beim Zusammenstoß verletzten sich beide Fahrer leicht. (mr)

Bissingen/Teck (ES): Mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen (Zeugenaufruf)

Bei einem Rodelunfall am Montagmittag in Ochsenwang hat ein 38-Jähriger Kopfverletzungen noch unbekannten Ausmaßes erlitten und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge fuhren zwei Kinder gegen 13.30 Uhr auf einem Rodelbob oder einem Schlitten den Schneehang oberhalb Ziegelhütte herunter und stießen mit dem 38-Jährigen zusammen, der am Ende der Piste stand. Der Mann stürzte daraufhin rücklings zu Boden und musste im Anschluss vom Rettungsdienst und einem Notarzt erstversorgt werden. Zwischen den Angehörigen des Gestürzten und den Eltern der Kinder war es offenbar zu einem Gespräch gekommen, allerdings wurden dabei keine Personalien ausgetauscht. Beim Eintreffen des Rettungsdienstes und der Polizei waren die Eltern und ihre Kinder bereits nicht mehr vor Ort. Das Polizeirevier Kirchheim sucht daher nach Zeugen des Unfalls und bittet diese, sich unter Telefon 07021/501-0 zu melden. (mr)

Kirchheim (ES): Mit Gegenverkehr kollidiert

Leichte Verletzungen hat sich ein Beifahrer am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der B 297 zugezogen. Ein 27-Jähriger befuhr um 16.20 Uhr mit seinem VW die Bundesstraße von Nürtingen herkommend in Richtung Kirchheim. Etwa einen Kilometer nach Reudern kam der Mann mit seinem Wagen vermutlich aus Unachtsamkeit zu weit nach rechts und prallte gegen die Leitplanke. Im Anschluss wurde sein Wagen nach links abgewiesen und drehte sich. Ein entgegenkommender, 31 Jahre alter Lenker eines VW Golf wich möglichst weit nach rechts aus, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Das Auto des Unfallverursachers prallte noch gegen die hintere linke Stoßstange des Golfs. Durch die Wucht des Aufpralls kamen die beiden Pkw von der Straße ab und blieben zur Hälfte im Grünstreifen stehen. Ein 65-jähriger Beifahrer in dem Golf musste zur ärztlichen Versorgung seiner Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. (ms)

Albstadt (ZAK): In Gegenverkehr geschleudert

Zwei Pkw-Lenker sind bei einem Verkehrsunfall am späten Montagnachmittag auf der L 433 leicht verletzt worden. Kurz vor 17.30 Uhr war ein 45-Jähriger mit seinem Ford Fiesta auf der Landstraße von Meßstetten herkommend in Richtung Albstadt-Ebingen unterwegs. Im Ausgang einer Rechtskurve nach dem Wanderparkplatz Auchten kam er aufgrund Schneeglätte ins Schleudern. Sein Fahrzeug geriet hierbei auf die Gegenfahrbahn, stellte sich quer und kollidierte mit dem Ford Fiesta eines 23 Jahre alten Mannes. Im Anschluss prallte der Wagen des Unfallverursachers noch gegen die Leitplanke. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die verletzten Fahrer und brachte sie zur Behandlung in eine Klinik. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 9.000 Euro. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten und der Bergung der Autos musste die L 433 bis um 18.50 Uhr voll gesperrt werden. (ms)

