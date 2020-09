Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W: Gefährdete Postzustellerin und Zeugen gesucht

Hagen a.T.W. (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 14:20 Uhr, kam es zu einer gefährlichen Verkehrssituation auf der Natruper Straße in Hagen. Eine Zeugin meldete sich kurz nach dem Vorfall über den Notruf bei der Polizei. Auf der Natruper Straße war vor der Zeugin ein grauer Opel Corsa in Richtung Lengerich gefahren. Dieser Pkw geriet wiederholt von der Fahrbahn auf den Gehweg, setzte seine Fahrt allerdings unbeirrt fort. Am Steuer befand sich eine ältere Frau. Auf Höhe der Natruper Straße 59 habe ein Zustellfahrzeug der Post in Fahrtrichtung Hagen gestanden. Die zugehörige Zustellerin habe auf dem gegenüberliegenden Gehweg gewartet, sie wollte augenscheinlich die Fahrbahn zu ihrem Fahrzeug überqueren. Nur durch einen Sprung zur Seite konnte die Postzustellerin verhindern, dass sie von dem grauen Opel Corsa erfasst wurde, der zu diesem Zeitpunkt wieder zum Teil auf dem Gehweg fuhr. Die Postzustellerin konnte als groß, schlank und mit kurzem Haar beschrieben werden. Die Polizei konnte die Fahrerin des Opel Corsa, eine 79-jährige Frau aus Hagen, ausfindig machen. Sie wurde mit gesundheitlichen Problemen einem Krankenhaus zugeführt. Die Beamten stellten ihren Führerschein sicher, da die Frau augenscheinlich insgesamt nicht mehr in der Lage war, einen Pkw sicher im öffentlichen Straßenverkehr zu führen. Die Ermittler aus Georgsmarienhütte sind auf der Suche nach der gefährdeten Postzustellerin und weiteren Zeugen, die Fahrt des grauen Corsa am Freitag beobachten konnten. Hinweise werden unter 05401/879500 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0152/09399168

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell