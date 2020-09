Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Engter: Vier Räder von Pkw entwendet

Engter (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden bei einem Autohaus in der Straße "Im alten Dorf" vier Räder eines Pkw entwendet. Unbekannte bockten das Fahrzeug auf und entwendeten alle vier Räder komplett. Der entstandene Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zu der Tat oder zum Verbleib der Räder geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche unter 05461/915300.

