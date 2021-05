Polizei Düren

POL-DN: Leichtsinn als Unfallursache

Inden (ots)

Schwer verletzt wurde am Sonntagnachmittag der Fahrer eines Skatebords, als er stürzte. Das Bord wurde zum Unfallzeitpunkt von einem Pedelec gezogen.

Gegen 16:30 Uhr wurden die Rettungskräfte in die Straße "Am Wehebach" in Inden-Altdorf gerufen. Zwei junge Männer, 26 und 21 Jahre alt, waren gegen 16:30 Uhr dort unterwegs gewesen. Während der ältere der beiden ein Pedelec fuhr, stand der Jüngere auf einem Skatebord. In der Hand hielt er ein Seil, das wiederum an dem Fahrrad befestigt war. Bei einer Geschwindigkeit von circa 20 km/h verlor der 21-Jährige das Gleichgewicht und stürzte. Hierbei verletzte er sich schwer. Er musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der 26-Jährige verhielt sich während der Unfallaufnahme sprunghaft und nervös. Da der Verdacht bestand, er könne unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen, wurde ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser zeigte ein positives Ergebnis auf Cannabis an, was eine Blutprobenentnahme zur Folge hatte. Auch der 21-Jährige zeigte ein auffälliges Verhalten. Trotz seiner schweren Verletzungen reagierte er im RTW aggressiv. Auch ihm wurde wegen des Verdachts des Drogenkonsums eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen.

