POL-DN: Schaufenster eingeschlagen, Schmuck geklaut

Düren (ots)

In der Nacht vom 07.05.2021 auf den 08.05.2021 schlugen Unbekannte die Schaufensterscheibe eines Geschäfts in der Fußgängerzone ein.

Zwischen 18:30 Uhr und 06:00 Uhr wurde die Schaufensterscheibe des Ladens am Markt in Düren mit einem bisher unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Bisher ist noch nicht genau klar, was entwendet wurde, aber es ist davon auszugehen, dass der oder die Täter Schmuck erbeuteten und durch das eingeschlagene Fenster flüchteten.

Hinweise zur Tat nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 entgegen.

