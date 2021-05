Polizei Düren

POL-DN: Wohnungseinbrüche in Düren und Langerwehe

Bild-Infos

Download

Düren / Langerwehe (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden der Polizei zwei Wohnungseinbrüche gemeldet. Einmal stieg man durch den Keller ein, einmal durch ein Schlafzimmerfenster.

Am Freitag, den 07.05.2021, zwischen 09:30 Uhr und 23:00 Uhr stiegen Einbrecher in ein Mehrfamilienhaus in der Binsfelder Straße in Düren ein. Die Spurenlage legt nah, dass der oder die Täter zunächst über einen Zaun in den Garten kletterten und dann durch eine möglicherweise unverschlossene Kellertür ins Haus gelangten. Bei der Wohnungstür entfernten sie eine Glasscheibe und betraten so unrechtmäßig die Wohnung, wo sie alle Zimmer durchwühlten und verwüsteten. Die Täter erbeuteten Bargeld und Schmuck und flüchteten.

Am Samstag verschafften sich unbekannte Täter zwischen 20:15 Uhr und 22:30 Uhr Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Weberstraße in Schlich. Die Bewohner bemerkten den Einbruch, weil die Tür zu ihrem Schlafzimmer plötzlich verschlossen war. Bei den Ermittlungen der Kriminalpolizei wurde schnell klar, dass die Einbrecher über das gekippte Schlafzimmerfenster in die Wohnung gelangt waren. Zuvor hoben sie zwei Blumenkübel von der Außenfensterbank und stellten sie auf den Gehweg. Innen angelangt, schlossen sie offenbar die Tür von innen ab, um in Ruhe den Raum nach Diebesgut zu durchsuchen. Leider fanden sie dieses in Form von Bargeld und verließen die Wohnung unerkannt wieder durchs Fenster.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei Spuren am Tatort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Bereich der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben werden gebeten, sich unter der Notrufnummer 110 bei der Polizei zu melden. Jeder Hinweis zählt!

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell