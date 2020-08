Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung Polizei Wilhelmshaven 28.08.-30.08.2020

Wilhelmshaven (ots)

Versuchter Einbruchdiebstahl Donnerstagabend gegen 22:00 Uhr stellte ein Zeuge bei einem Baumarkt in Voslapp eine verdächtige Person fest, die offenbar dabei war, den Zaun des Außenbereichs zu durchkneifen. Die Person wurde angesprochen und entfernte sich dann auf der Flutstraße. Der Tatverdächtige führte dabei ein Fahrrad mit Fahrradanhänger. Auffällig sei gewesen, dass der Anhänger provisorisch mit der Sattelstange des Fahrades verbunden war. Es war kein sonst üblich Anhängerkupplung vorhanden. Die Person wird als männlich, 170cm groß beschrieben. Sie trug ein rotes Base-Cap. Personen, die weitere Angaben dazu machen können, werden gebeten, sich unter Tel.: 04421/942-215 bei der Polizei zu melden. 994227

Einbruch in eine Postagentur Samstagvormittag drang ein unbekannter Täter in eine Postagentur in Fedderwardergroden ein. Nach dem Aufbrechen einer Außentür wurden im Inneren weitere Schäden angerichtet und der gesamte Bereich durchsucht. Es wurde Diebesgut im Wert von ca. 150 Euro entwendet. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei unter Tel.: 04421/942-215 996362

Brand Samstag gegen 02:30 Uhr wurde ein Brand eines Mehrfamiliehauses in der Mitscherlichstraße in Wilhelmshaven gemeldet. Die Berufsfeuerwehr war mit einem Löschzug vor Ort und konnte den Brand löschen. Alle Anwohner hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits in Sicherheit gebracht. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde festgestellt, dass ein Gegenstand hinter einer Zugangstür gebrannt hat. Dabei wurde die Tür beschädigt. Eine Person wurde leicht verletzt. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an. 995398

Verkehrsunfall mit Linienbus Samstag gegen 11:30 Uhr kam es in der Weserstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus. Eine 66-jährige Fußgängerin überquert die Straße und übersah den von rechts kommenden Linienbus. Dieser vollzog eine Gefahrenbremsung, durch welche zwei Fahrgäste stürzen. Ein weiblicher Fahrgast musste ambulant durch den hinzugezogenen Rettungswagen versorgt werden. 628045

