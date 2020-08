Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung der Polizei WHV Straßenverkehrsgefährdung/Zeugenaufruf

Wilhelmshaven (ots)

Am 28.08.2020, zwischen ca. 17.35 und 17.42 Uhr kam es zu einer massiven Straßenverkehrsgefährdung in WHV. Ein 35-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit einem scharzen VW Passat die Freiligrathstraße in Richtung Stadtnorden. Ab der Einmündung zur Kurt-Schumacher-Straße bis zur Graudenzer Straße in Fedderwardergroden missachtete der Mann mehrere "rote" Ampeln und überholte trotz Gegenverkehr. Mehrere entgegenkommende Fahrzeugführer mussten stark abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Der Mann konnte durch die Polizei gestellt werden. Aufgrund der rücksichtslosen und gefährdenden Fahrweise wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Die Polizei WHV bittet Zeugen/Gefährdete, sich unter der Tel.-Nr. 04421-9420 für sachdienliche Hinweise zu melden.

Rückfragen bitte an:

