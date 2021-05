Polizei Düren

POL-DN: Sprinter- und Autodiebstähle

Langerwehe/ Jülich (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden ein Pkw und ein Sprinter geklaut. Bei einem weiteren Sprinter blieb es beim Diebstahlsversuch.

Zwischen Sonntag, 20:45 Uhr, und Montag, 07:45 Uhr, wurde in Langerwehe vom Parkplatz Exmouthplatz ein dunkelgrauer Mercedes Sprinter gestohlen. Er trug zum Tatzeitpunkt das Kennzeichen DN-GA60. Beide Originalschlüssel waren noch vorhanden. In der Christinastraße in Jülich misslang der Diebstahl eines ebenfalls grauen Mercedes Sprinters offenbar. Man hatte das Fahrzeug sonntags um 09:00 Uhr in der Straße geparkt. Am Montag um 08:15 Uhr stellte man fest, dass das Zündschloss entfernt worden war. Kabel hingen heraus und ein Navigationssystem war entwendet worden. Ebenfalls in der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in Jülich ein Pkw vom Gelände eines Autohauses auf der Kölner Landstraße geklaut. Auch hier waren die Originalschlüssel des Wagens, eines grauen Ford Focus, noch vorhanden. Im nahen Umfeld des Autohauses wurden zudem zwei Kennzeichen von einem Pkw entfernt, die möglicherweise an das gestohlene Fahrzeug angebracht wurden. Es handelt sich um das Kennzeichen KK-AA1234. Der Tatzeitraum lässt sich auf die Zeit von 20:00 Uhr bis 09:30 Uhr eingrenzen.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtigte Beobachtungen zu den Vorfällen gemacht haben, oder Hinweise zum Verbleibt bei Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzten.

