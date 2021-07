Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Wildeshausen: Harpstedt - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht-

Am Freitag, 09.07.21 gegen 07:45 Uhr, ereignete sich in Harpstedt, Delmenhorster Landstraße in Höhe Einmündung Oderstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 26-jähriger Radfahrer aus Harpstedt leicht verletzt wurde. Der 26-Jährige war auf dem Radweg der Delmenhorster Landstraße in Richtung Groß Ippener unterwegs, als ein heller Pkw unvermittelt aus der Oderstraße kommend auf den Radweg fuhr. Es kam zur Kollision, der Radfahrer stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter Tel.: 04431-9410 in Verbindung zu setzen.

