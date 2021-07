Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss berauschender Mittel

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 10.07.2021, stand um 09:00 Uhr eine Funkstreifenbesatzung der Autobahnpolizei Ahlhorn in Delmenhorst an der Ampelkreuzung Lange Straße / Friedrich-Ebert-Allee. Im Querverkehr passierte ein Pkw aus Delmenhorst, bei dem deutlich zu erkennen war, dass der Fahrer während der Fahrt sein Mobiltelefon benutzte. Aus diesem Grund wurde das Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten dann fest, dass gegen den 50 Jahre alten Delmenhorster eine Fahrerlaubnissperre vorlag. Zudem zeigte er am Kontrollort körperliche Auffälligkeiten, die auf den Einfluss berauschender Mittel hindeuteten. Ein Drogenvortest verlief dann auch positiv auf den Konsum von Kokain. Dem Delmenhorster wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Er wurde zudem nachdringlich darauf hingewiesen, dass eine keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge führen darf.

Neben dem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erwartet den 50-Jährigen ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel und natürlich auch des Handyverstoßes.

