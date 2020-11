Polizei Bochum

POL-BO: "Der kommt wieder" - oder auch nicht: Polizei nimmt nach dreistem Autodiebstahl 24-Jährigen fest

BochumBochum (ots)

Nach einem dreisten Autodiebstahl am Mittwochabend, 25. November, in Bochum, hat die Polizei einen dringend tatverdächtigen 24-Jährigen festgenommen. Er hatte sich zuvor in ein fremdes Auto gesetzt und war einfach davongefahren.

Weil er zwei Autos versetzen wollte, rangierte ein 39-jähriger Bochumer gegen 20.50 Uhr einen Kleinwagen aus einer Parklücke an der Dortstener Straße. Er stellte den Wagen mit laufendem Motor ab und stieg in den anderen Wagen. Unvermittelt sprachen ihn zwei junge Männer an und fragten, ob sie mit seinem Handy telefonieren könnten. Als der 39-Jährige dies verneinte, sagte einer von ihnen: "Dann klaue ich dein Auto" - und ließ seinen Worten Taten folgen. Er setzte sich in den Kleinwagen und fuhr in Richtung Herne davon. In Höhe der Poststraße wendete er schließlich und verschwand über die A 40 in Richtung Essen.

Der andere junge Mann, ein 23-jähriger Bochumer, war wie angewurzelt stehengeblieben und versicherte schließlich: "Der macht nur Spaß, der kommt wieder." Falsch - denn er kam nicht. Daraufhin rief der 39-Jährige den Polizeinotruf "110".

Sofort eingeleitete Ermittlungen führten die Polizei schnell auf die Spur eines polizeilich bekannten 24-Jährigen aus Bochum. Die Beamten nahmen den dringend Tatverdächtigen kurz darauf fest. Das entwendete Auto stellten sie sicher.

Die Ermittlungen dauern an.

