Polizei Bochum

POL-BO: Wattenscheid

Schwerer Unfall auf dem Zeppelindamm - Zwei Personen verletzt

WattenscheidWattenscheid (ots)

In den späten Abendstunden des gestrigen 25. Novembers kam es auf dem Zeppelindamm in Wattenscheid zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt worden sind.

Hier war eine Autofahrerin (44) gegen 23.15 Uhr in südöstliche Richtung unterwegs. Nach bisherigem Ermittlungsstand missachtete die Bochumerin an der Kreuzung zur Ruhrstraße das Rotlicht der Ampelanlage. Gleichzeitig bog ein in Essen lebender Pkw-Fahrer (41) bei Grünlicht von der Ruhrstraße nach links auf den Zeppelindamm ab.

Noch im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dennoch fuhr die 44-Jährige noch circa 100 Meter weiter und kam erst vor einer Hauswand eines Mehrfamilienhauses zum Stehen.

Rettungssanitäter brachten die beiden verletzten Unfallbeteiligten in örtliche Krankenhäuser. Hier verblieben die Bochumerin stationär und der Essener für eine Nacht zur Beobachtung.

Die eingesetzten Polizeibeamten schätzten die Höhe des Sachschadens auf circa 15.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme blieb der Kreuzungsbereich bis 1.40 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

