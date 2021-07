Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Brake: Fahren unter BTM-Einfluss: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen; Unfallflucht mit Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss:

Am Freitag, 09.07.2021, gegen 17.30 Uhr, wurde in der Straße "An der Fähre" in Lemwerder ein 35-jähriger Pkw-Führer aus Lemwerder durch Beamte der Polizei Brake einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während dieser Kontrolle hatten die Beamten den Verdacht, dass der Fahrzeugführer das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt haben könnte. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest bestätigte diesen Verdacht. In der Folge wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen, ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und dem 35-jährigen die Weiterfahrt untersagt.

Verkehrsunfall mit vier beteiligten Pkw und zwei verletzten Personen:

Am Freitag, 09.07.2021, um 16.20 Uhr, ereignet sich in der Breite Straße in Brake ein Verkehrsunfall bei dem zwei Personen verletzt werden. Eine 77-jährige Frau aus Brake befährt mit ihrem Pkw VW T-Cross die Breite Straße in Richtung B 212. Aus Unaufmerksamkeit fährt sie auf den Pkw Ford einer 19-jährigen Brakerin auf, die gerade direkt vor ihr nach links abbiegen will. Durch den Aufprall wird der VW auf die Gegenfahrbahn geschleudert und trifft dort auf einen Pkw VW Amarok im Gegenverkehr und einen weiteren, auf einem Parkstreifen ordnungsgemäß abgestellten Pkw VW Golf. Die 77-jährigen und 19-jährigen Fahrzeugführerinnen werden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Durch einen RTW wird die 77-jährige Brakerin einem Krankenhaus zugeführt. Gegen sie wird ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Pkw VW T-Cross, Ford und VW Golf sind nicht mehr fahrbereit. Es entsteht ein geschätzter Gesamtschaden von 18.000 EUR.

Verkehrsunfallflucht:

Am Freitag, 09.07.2021, um 16.40 Uhr, ereignet sich in der Bardewischer Straße in Lemwerder ein Verkehrsunfall bei dem der/die bislang unbekannte/r Verursacher/in die Fahrt fortsetzt, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligte/r nachzukommen.

Eine 30-jährige Führerin eines Pkw VW aus Ganderkesee befährt die Bardewischer Straße in Richtung Industriestraße, als ihr ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf dem von ihr befahrenden Fahrstreifen entgegenkommt. Die 30-Jährige muss auf die Berme ausweichen und kollidiert in der Folge mit einer Straßenlaterne. Das entgegenkommende Fahrzeug flüchtet unerkannt von der Unfallstelle. Entstandene Schadenshöhen sind derzeit noch unbekannt.

Zeugen des Verkehrsunfalls, die Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Brake unter 04401/935-0 in Verbindung zu setzen.

