Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der Autobahn 29 im Bereich der Gemeinde Hatten

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 10. Juli 2021, gegen 5:20 Uhr, nahmen Verkehrsteilnehmer, die auf der Autobahn 29 in Richtung Oldenburg unterwegs waren, Warnblinklicht im Sichtdreieck der Anschlussstelle Sandkrug wahr. Sie drehten im Anschluss und überprüften die Anschlussstelle. Hierbei stellten sie einen erheblich beschädigten Pkw in der Mitte des Sichtdreiecks fest, der nahezu vollständig von Bäumen und Sträuchern verdeckt war. Der männliche Fahrer befand sich bereits außerhalb des Pkws. Sie verständigten daraufhin die Polizei.

Bei der Unfallaufnahme durch Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher, ein 37-jähriger Mann aus Cloppenburg, deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,04 Promille.

Zuvor hatte er versucht, mit seinem Pkw die Autobahn 29 über die Anschlussstelle Sandkrug zu verlassen. Hierbei kam er im Kurvenbereich der Ausfahrt nach links von der Fahrbahn ab. Die linke Seite des Pkws kollidierte mit einem Baum, so dass sich der Pkw anschließend um die eigene Achse drehte. Durch die Kollision wurden alle Airbags im Fahrzeug ausgelöst. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Zur Durchführung einer Blutentnahme musste er die Beamten zur Dienststelle begleiten. Hier wurde auch sein Führerschein beschlagnahmt.

Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Er musste sich im Anschluss von der Dienststelle abholen lassen. Der Sachschaden am Pkw wurde auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Ein besonderer Dank gilt den Meldenden, die sich nach ihren Beobachtungen nochmals vergewissert haben und zur Hilfe geeilt sind.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell