Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Fahren ohne Fahrerlaubnis auf der Autobahn 29 im Bereich der Gemeinde Emstek

Delmenhorst (ots)

Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn kontrollierten am Freitag, 09. Juli 2021, gegen 17:30 Uhr, den Fahrer eines Pkws, der die Autobahn 29 in Fahrtrichtung Wilhelmshaven befuhr.

Der 35-jährige Mann aus Gelsenkirchen händigte in der Kontrolle an der Anschlussstelle Ahlhorn einen chinesischen Führerschein aus, der seine Gültigkeit in Deutschland bereits verloren hatte.

Zudem stellte sich nicht nur heraus, dass es dem Fahrer durch eine gerichtliche Entscheidung verboten war, Fahrzeuge zu führen, sondern auch, dass ein Haftbefehl gegen ihn vorlag.

Nach Entrichtung des geforderten Geldbetrages, durfte der 35-Jährige die Dienststelle verlassen. Um die Weiterfahrt zu verhindern, stellten die Beamten den Fahrzeugschlüssel aber sicher.

Um 20:15 Uhr desselben Tages erschien eine männliche Person in Begleitung des 35-Jährigen bei der Autobahnpolizei und gab an, den Fahrzeugschlüssel für seinen Bekannten abholen zu wollen. Nach dem Vorweisen eines gültigen Führerscheins musste der Schlüssel ausgehändigt werden.

Wenig später, um 20:30 Uhr, setzte sich der 35-Jährige dann aber wieder selbst hinter das Steuer seines Pkws. Noch im Ortskern von Ahlhorn wurde er gestoppt. Der Fahrzeugschlüssel wurde erneut sichergestellt.

Die Ermittlungsakte konnte mit dem erneuten Fahren ohne Fahrerlaubnis erweitert werden.

