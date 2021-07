Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Polizeiliche Maßnahmen zur Verhinderung schwerer Verkehrsunfälle auf der Autobahn 1 im Bereich der eingerichteten Großbaustelle

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Montag, 28. Juni 2021, bis Donnerstag, 01. Juli 2021, kam es auf der Autobahn 1 zu drei schweren Verkehrsunfällen, bei denen ein Mensch ums Leben kam, ein weiterer lebensgefährliche Verletzungen erlitt und drei Personen schwere Verletzungen davontrugen. In allen Fällen fuhren die Unfallverursacher ungebremst auf ein Stauende auf, der sich zwischen den Anschlussstellen Vechta und Lohne/Dinklage aufgrund einer eingerichteten Baustelle gebildet hatte.

Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn überwachen den Verkehr mit Unterstützung von weiteren Angehörigen der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch seit Einrichtung der Baustelle.

Dabei wurden alleine in der vergangenen Woche 19 festgestellte Handyverstöße im Nahbereich der Baustelle geahndet. Zusätzlich werden auch Abstandsmessungen durchgeführt. Am gestrigen Donnerstag, 08. Juli 2021, stellten die eingesetzten Beamten in der Zeit von 14:00 bis 18:00 Uhr 16 Fahrer von Lastzügen fest, die sich der Baustelle näherten und den Sicherheitsabstand nicht einhielten. Der Abstand betrug dabei immer weniger als 30 Meter bei gemessenen Geschwindigkeiten von 80 bis 85 km/h. Trauriger Spitzenreiter war ein niederländischer Fahrer eines Sattelzuges, der lediglich 18 Meter Abstand zum vorausfahrenden Lkw einhielt.

In allen Fällen müssen sich die verantwortlichen Fahrer auf empfindliche Bußgelder einstellen.

Die Autobahnpolizei Ahlhorn appelliert an alle Verkehrsteilnehmer: Schwere Verkehrsunfälle lassen sich am ehesten dadurch verhindern, wenn das eigene Fahrverhalten kritisch hinterfragt und angepasst wird. Die Konzentration sollte dabei ausschließlich dem Verkehr gelten.

