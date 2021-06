Polizei Hagen

POL-HA: 14-Jähriger bewirft andere Jugendliche mit Scherben

Hagen-Mitte (ots)

Donnerstagabend (24.06.2021) bewarf ein Jugendlicher am Bergischen Ring zwei Heranwachsende mit Scherben. Gegen 20 Uhr waren ein 15-Jähriger und eine 14-Jährige mit dem Fahrrad unterwegs. Sie gerieten mit einem anderen 14-Jährigen in Streit. Der Hagener habe im weiteren Verlauf Glasscherben vom Boden aufgehoben und diese auf die beiden Jugendlichen geworfen. Anschließend habe er den 15-Jährigen gegen den Brustkorb getreten und den Fahrradsitz des Jungen zerkratzt. Der 15-Jähriger verletzte sich leicht und musste seine Schnittverletzungen ambulant in einem Krankenhaus behandeln lassen. Die 14-Jährige verletzte sich ebenfalls leicht. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 14-Jährigen. (arn)

