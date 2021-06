Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer leistet Widerstand und spuckt im Streifenwagen

Bild-Infos

Download

Hagen-Boele (ots)

Am Donnerstag (24.06.2021) gegen 23.15 Uhr leistete ein 26-Jähriger auf der Schwerter Straße Widerstand gegen Polizeibeamte. Den Einsatzkräften waren Randalierer an einer Tankstelle gemeldet worden. Vor Ort trafen sie auf den stark alkoholisierten Hagener und kontrollierten ihn. Er zeigte sich zunächst verständnisvoll und händigte den Beamten seinen Ausweis aus. Dann wurde er jedoch zunehmend aggressiver und fing an zu schreien. Unter anderem beleidigte er die Polizisten als "Hurensöhne" und rief "Was dauert das so lange, du Idiot! Gib mein Ausweis her!". Die Beamten versuchten den Mann zu beruhigen, dies gelang ihnen jedoch nicht. Als sich sein Aggressionspotential weiter steigerte, erteilten sie ihm einen Platzverweis. Diesem kam der Hagener jedoch nicht nach. Als ihn die Polizisten in Gewahrsam nehmen mussten, schlug er um sich. Im Streifenwagen versuchte er die Einsatzkräfte anzuspucken und verunreinigte dabei die Mittelkonsole des Fahrzeugs. Neben weiteren Beleidigungen drohte er ihnen mit den Worten "Ich komm privat zu euch und fick euch! Ich mach euch platt!". Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab mehr als 1,8 Promille. Der 26-Jährige erhielt eine Strafanzeige. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell