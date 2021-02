Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 14. Februar 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wohnungseinbruchsdiebstahl

Samstag, 13.02.2021, 06:00 - 15:30 Uhr 38300 Wolfenbüttel, Lohenstraße

Am Samstag, 13.02.2021, in der Zeit von 06:00-15:30 Uhr, verschaffte/n sich bislang unbekannte/r Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Lohenstraße. In der Wohnung durchwühlten sie diverse Schränke und Kommoden. Entwendet wurde u.a. ein Flachbildfernseher.

Zeugen, die in Tatortnähe im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim PK Wolfenbüttel unter der Rufnummer 05331 / 993-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell