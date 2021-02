POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 13.02.2021

Polizei Salzgitter

Sachbeschädigung nach Verstoß gegen die neue Maskenpflicht

Salzgitter-Lebenstedt, Albert-Schweitzer-Straße, 13.02.2021

Am Morgen des Freitages hatte ein 34-jähriger aus Salzgitter die Räumlichkeiten der Kaufland Marktes im BraWo Carree betreten, wobei er eine unzureichende Mund-/Nasenbedeckung trug. Da er weder eine FFP2-Maske noch OP-Maske trug, wurde er von Mitarbeitern des Kaufland Marktes auf sein Fehlverhalten angesprochen. Nach einem Streitgespräch verließ die Person den Markt, wobei sie einen Einkaufswagen mit derartiger Wucht gegen andere Einkaufswagen schob, dass dieser beschädigt wurde. Die Person erwartet nun neben einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

Versuchter Trickanruf

Stadtgebiet Salzgitter, 13.02.2021

In den Mittagsstunden des Freitages erhielt eine 83-jährige Frau aus Salzgitter einen Telefonanruf einer vermeindlichen Bekannten. In diesem Gespräch versuchte die unbekannte Anruferin die Frau zur Herausgabe von 20000 Euro zu bewegen. Als dieser Versuch erfolglos verlief, meldete sich anschließend telefonisch ein angeblicher Polizeibeamter des Landeskriminalamtes bei der Frau. Diese durchschaute aber auch diesen Betrugsversuch und fragte den Anrufer nach einer Rückrufnummer, woraufhin dieser das Telefonat beendete.

Einbruch in Einfamilienhaus

Salzgitter-Lebenstedt, Hirschgraben, 13.02.2021

Am Freitag im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr und 16:00 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter, durch Aufbrechen der Kellertür, Zugang zu einem Einfamilienhaus im Hirschgraben. Anschließend wurden die Räumlichkeiten des Einfamilienhauses durchsucht und bislang nicht näher bekanntes Diebesgut entwendet. Hinweise zu Beobachtungen von verdächtigen Personen oder Pkw bitte an die Polizei Salzgitter: 05341/1897-0

Raubdelikt unter Vorhalt einer Schusswaffe

Salzgitter-Lebenstedt, Reppnersche Straße, 14.02.2021

Am frühen Morgen des Samstages befand sich ein 20-jähriger Mann fußläufig auf dem Heimweg an der Reppnerschen Straße, als er plötzlich von hinten von drei unbekannten Tätern zu Boden geschlagen wurde. Anschließend wurde das Opfer von einem der Täter durch Vorhalten einer Schusswaffe zur Herausgabe von persönlichen Gegenständen gezwungen. Eine polizeiliche Fahndung nach den dunkel gekleideten Tätern verlief erfolglos. Das Opfer erlitt bei der Gewalttat leichte Verletzungen im Gesicht und an den Händen und wurde vorsorglich zwecks Untersuchung dem Klinikum Salzgitter-Lebenstedt zugeführt.

