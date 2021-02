Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 13. Februar 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Diebstahl aus Mehrfamilienhaus

Freitag, 12.02.2021, 11:00 Uhr 38302 Wolfenbüttel, Salzdahlumer Straße

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Freitag, 12.02.2021, gg. 11:00 Uhr, durch Klingeln und Klopfen Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus an der Salzdahlumer Straße. Dort wechselte er seine Schuhe und entwendete eine rote Jacke. Seine ursprünglich getragenen Turnschuhe ließ er am Tatort zurück. Der Täter konnte von einem Zeugen beschrieben werden. Demnach trug dieser eine schwarze Lederjacke, hatte lange, schwarze Haare, einen schwarzen Bart, einen dunklen Teint und habe englisch gesprochen.

Später, gg. 12:30 Uhr, randalierte eine männliche Person vor einem Wohnhaus am Neuen Weg. Diese wurde wie der Täter zu dem Diebstahl beschrieben, hier aber mit einer roten Jacke.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

Sachbeschädigung an einem Bushaltestellenhäuschen Freitag, 29.01.2021, 00:00 Uhr bis Mittwoch, 03.02.2021, 00:00 Uhr 38162 Cremlingen Hauptstraße

In der Zeit von Freitag, 29.01.2021 bis Mittwoch, 03.02.2021, beschädigte/n bislang unbekannte/r Täter ein gläsernes Seitenteil des Buswartehäuschens an der Hauptstraße in 38162 Cremlingen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Cremlingen unter 05306 / 932230 oder an das Polizeikommissariat Wolfenbüttel unter 05331 / 933 - 0

Verkehrsunfallflucht

Freitag, 12.02.2021, 08:30 - 15:35 Uhr 38300 Wolfenbüttel, Lindener Straße vor Haus Nr. 14

Ein nicht bekannter Fahrzeugführer streifte am Freitag, 12.02.2021, in dem Zeitraum von 08:30 - 15:30 Uhr, einen schwarzen PKW Chevrolet Captiva, der auf der Lindener Straße, vor Haus Nummer 14 zum Parken abgestellt war. Hierbei wurde der PKW beschädigt. Der Verursacher entfernt sich von der Unfallstelle ohne seine Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

Verkehrsunfallflucht

Freitag, 12.02.2021, in der Zeit von 12:40 - 13:00 Uhr 38302 Wolfenbüttel, Schweigerstraße

Am Freitag, 12.02.2021, meldete sich ein Zeuge in der Wache des PK Wolfenbüttel und gab an, eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz vor einem Einkaufszentrum an der Schweigerstraße in 38302 Wolfenbüttel beobachtet zu haben. Die Fahrerin eines VW Tiguan sei beim Rückwärtsfahren gegen den Stoßfänger eines dahinter geparkten DB gefahren sein. Nach ihrem Einkauf habe sie sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden an dem DB zu kümmern. Seinen Angaben konnte er Fotoaufnahmen der beteiligten Fahrzeuge hinzufügen.

Gegen die unfallverursachende Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell