POL-HA: Sprinter-Fahrer stößt in der Nähe eines Baches mit Findling zusammen

Hagen-Eilpe (ots)

Am Donnerstag (24.06.2021) übersah ein 23-Jähriger bei der Fahrt mit seinem Sprinter einen Findling und kollidierte mit diesem. Der Mann war zum Ausliefern von Paketen in Eilpe in der Straße Klippchen unterwegs. Gegen 12.45 Uhr wollte er das Fahrzeug in einer Einmündung, die in das angrenzende Waldgebiet führt, wenden. Durch den Zusammenstoß mit dem Stein wurde der Sprinter so stark beschädigt, dass Betriebsstoffe ausliefen. Unmittelbar neben der Unfallörtlichkeit befand sich ein Bach. Um eine Verschmutzung des Bachlaufs und des Grundwassers zu verhindern, verständigte die Polizei die Feuerwehr sowie das Umweltamt. Diese streuten die ausgetretenen Betriebsstoffe mit Bindemitteln ab. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und des Abstreuens wurde die Straße gesperrt. (arn)

