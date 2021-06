Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb vorläufig festgenommen

Hagen-Boele (ots)

Ein 27-Jähriger wurde in der Freiligrathstraße nach einem Ladendiebstahl aufgrund bestehender Haftgründe vorläufig festgenommen. Der Mann hatte am Donnerstag (24.06.2021) gegen 16.30 Uhr in einem Supermarkt ein Paket Tabak in seinen Rucksack gesteckt und wollte das Geschäft danach ohne zu zahlen verlassen. Ein Ladendetektiv beobachtete den Diebstahl und hielt den Mann auf. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige gegen den 27-Jährigen. Die Ware im Wert von knapp 50 Euro verblieb in dem Supermarkt. (arn)

