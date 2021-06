Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruchsversuch in Betrieb

Borken (ots)

Gescheitert sind Einbrecher am vergangenen Wochenende in Borken: Den Tätern gelang es nicht, in ein Bürogebäude an der Hohen Oststraße einzudringen. Die Unbekannten hatten eine Tür aufhebeln wollen. Dabei richteten sie einen Sachschaden an, der sich auf circa 1.000 Euro beläuft. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

