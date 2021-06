Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - 14.000 Euro Schaden bei Autobrand

Stadtlohn (ots)

In Brand geraten ist am Montagabend gegen 20.00 Uhr ein Auto in Stadtlohn. Zwei weitere an der Dufkampstraße geparkte Fahrzeuge wurden durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Auf insgesamt rund 14.000 Euro wird der Schaden geschätzt. Die Brandursache ist derzeit unklar, jedoch wird eine technische Ursache nicht ausgeschlossen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion 1 unter Tel. (02861) 9000 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell