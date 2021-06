Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Rennradfahrer stürzt

Heek (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 81-Jähriger am Montagabend in Heek zugezogen. Der Rennradfahrer aus Coesfeld war Schlussfahrer einer sechsköpfigen Gruppe, die gegen 19.45 Uhr in der Bauerschaft Ahle unterwegs war. Aufgrund eines eigenen Fahrfehlers beim Abbiegen stieß er mit dem Rad eines Vorausfahrenden zusammen und stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Der Schachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell