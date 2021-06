Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Dieb dringt in Fahrradstation ein

Gronau (ots)

Ein graues Damenrad hat ein Unbekannter aus der Fahrradstation am Gronauer Bahnhof gestohlen. Die Tat in der Nacht zum Montag zeichnete eine Videokamera auf: Gegen 02.50 Uhr drang ein Mann gewaltsam in die Station ein und entwendete mehrere unbekannte Gegenstände sowie ein Fahrrad. Der circa 20 bis 25 Jahre alte, schlanke Täter trug kurze Haare mit längerem Deckhaar. Er war in Begleitung zweier weiterer Personen. Die Kripo Gronau erbittet Hinweise: Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell