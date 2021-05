POL-HSK: Vekehrsunfall mit Personenschaden in Schmallenberg-Gleidorf, B 236

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Am Freitag, 28.05.2021, 15.18 Uhr befuhr eine 24jährige Schmallenbergerin die Grafschafter Straße aus Richtung Grafschaft kommend in Richtung der B236. An der Kreuzung beabsichtigte Sie von der Grafschafter Straße aus nach links in Fahrtrichtung Gleidorf abzubiegen. Bei dem Abbiegevorgang übersah sie eine von links kommende 57jährige Schmallenbergerin, die die B236 aus Richtung Gleidorf befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Personen schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. (Wie)

