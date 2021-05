Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Vekehrsunfall mit Personenschaden in Brilon-Wülfte

Brilon-Wülfte (ots)

Am Freitag, 28.05.2021, 14.20 Uhr beabsichtigte ein 71jähriger Rollerfahrer von der Wülfter Straße nach rechts auf die B480 in Richtung Brilon einzubiegen. Hierbei achtete er nicht auf den bevorrechtigten Verkehr auf der B 480. Es kam zum Zusammenstoß mit dem PKW einer 18jährigen Brilonerin, die stadteinwärts fuhr. Bei dem Zusammenstoß werden beide Personen leicht verletzt und mussten zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden.(Wie)

