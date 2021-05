Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: +++Korrekturmeldung - Falscher Tattag angegeben+++ Betrüger erbeuten Bargeld und Schmuck

Arnsberg (ots)

Im Laufe des Dienstags nutzten Betrüger die Gutmütigkeit einer älteren Frau aus Arnsberg in Bergheim schamlos aus. Sie gaben sich als Angehörige der Dame aus, die in einen Unfall verwickelt waren und nun dringen Geld für die Versicherung bräuchten. Außerdem würde Schmuck als "Sicherheit" benötigt. Eine Frau von der Versicherung würde vorbeikommen und es abholen. Am Nachmittag erschien sie bei der Arnsbergerin und gab sich als die Vertreterin der Versicherung aus. Sie wird wie folgt beschrieben: - 25 - 30 Jahre alt - 1,60 - 1,65 cm groß - osteuropäischer Akzent - normale Körperstatur - kurze, braune Haare

Der Frau wurde ein fünfstelliger Bargeldbetrag und wertvoller Schmuck übergeben. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Wenn Sie einen verdächtigen Anruf mit der Bitte um Geld erhalten, sollten Sie auf jeden Fall zunächst den echten Enkel, Verwandten oder Bekannten anrufen, um die Richtigkeit des Anrufs zu überprüfen. Wenn Sie unsicher sind, beraten Sie sich lieber mit einem Verwandten, Bekannten oder Nachbarn, oder sprechen Sie einen Bankangestellten an und fragen ihn um Rat. Keinesfalls sollten Sie fremde Menschen in ihre Wohnung lassen, oder sich darauf einlassen, das Geld an fremde Menschen - angebliche Bekannte eines Enkels oder Verwandten - zu übergeben. Wenn Sie einen verdächtigen Anruf erhalten haben, sollten Sie auf jeden Fall direkt die Polizei verständigen. Und auch falls Sie Opfer eines Trickbetrügers wurden, gilt: Schämen Sie sich nicht! Gehen Sie zur Polizei. An Angehörige und Nachbarn appelliert die Polizei: Reden Sie mit älteren Menschen und machen Sie sie immer wieder auf die Gefahren aufmerksam.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell