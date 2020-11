Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kreis Unna - Nach jüngsten Trickbetrugsdelikten: Polizei ordnet einer 30-Jährigen vier Taten zu

Kreis UnnaKreis Unna (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65856/4768473), hat die Polizei bei der Übergabe von Geld und Schmuck am 18. November 2020 in Holzwickede durch den schnellen Zugriff von Zivilfahndern eine 30-Jährige ohne festen Wohnsitz festgenommen. Die Tatverdächtige sitzt seitdem auf Anordnung eines Haftrichters in Untersuchungshaft. Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass die Frau bei mindestens drei weiteren vollendeten Trickbetrugsdelikten in Unna, Kamen und Fröndenberg als Abholerin von Wertsachen fungiert haben könnte und dementsprechend als dringend tatverdächtig gilt. Ob der 30-Jährigen weitere Delikte zuzuordnen sind, wird im Rahmen der laufenden Ermittlungen geprüft.

Medienhinweis: Presseauskünfte zu dieser Pressemitteilung erteilt die Pressestelle der zuständigen Staatsanwaltschaft Dortmund.

