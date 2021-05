Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg. Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zum Donnerstag in eine Bäckereifiliale an der Bahnhofstraße einzubrechen. Die Täter scheiterten mit ihren Hebelversuchen an der Eingangstür. Das Geschäft wurde am Abend gegen 18.15 Uhr verschlossen. Beim Aufschließen gegen 04.45 Uhr bemerkten Mitarbeiter die Aufbruchspuren an der Tür. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

