Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Pedelecfahrer verletzt sich schwer

Ahaus (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein 37-Jähriger am Montagabend in Wüllen zugezogen. Der Pedelecfahrer war gegen 22.15 Uhr auf der Straße Friedmate aus Richtung Dorfkern kommend in Richtung Unterortwick unterwegs. An der Kreuzung Friedmate/Vredener Dyk (L 560)/Unterortwick querte der Ahauser die Landesstraße, ohne auf den dortigen Verkehr zu achten. Eine Unterführung nutzte der Mann nicht. Zur gleichen Zeit war ein 53-Jähriger auf dem Vredener Dyk aus Richtung Vreden kommend in Richtung Ahaus unterwegs. Trotz eines Ausweichmanövers des Autofahrers, das auf einem angrenzenden Feld endete, fuhr der Radfahrer gegen den Wagen des Vorfahrtberechtigten und kam zu Fall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Ahauser alkoholisiert, ohne Licht und laut Musik hörend unterwegs gewesen. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird mit insgesamt rund 1.500 Euro beziffert. Spezialisten des Unfallaufnahmeteams des Verkehrskommissariats Ahaus unterstützten bei der Unfallaufnahme. Die Feuerwehr leuchtete den für die Unfallaufnahme komplett gesperrten Vredener Dyk aus.

