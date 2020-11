Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: <<<< >>>> Pressemitteilung vom 01.11.2020

WiesbadenWiesbaden (ots)

Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden

1. Zweimal in Wohnung eingestiegen, Ort: Wiesbaden, Breitenbachstraße und Alexandrastraße, Zeit: Sonntag, 01.11.2020, zwischen 01.15 Uhr und 03.25 Uhr

(akl) Gleich zweimal ist ein Einbrecher am frühen Sonntagmorgen durch offenstehende Fenster in Wohnungen eingestiegen. In der Breitenbachstraße drang eine unbekannte Person zwischen 01.15 Uhr und 01.45 Uhr durch ein offenes Fenster ins Erdgeschoß ein. Während sich die Bewohner in der Küche aufhielten, sei nebenan der Laptop, Köpfhörer und eine Geldbörse entwendet worden. Gegen 03.25 Uhr stieg eine Person über ein Fenster im Hochparterre einer Wohnung in der Alexandrastraße ein. Auch hier wurden ein Laptop sowie eine Handtasche mit Geldbörse entwendet. Nach Ansprache durch den Bewohner flüchtete die Person. Diese sei 170 bis 180 cm groß, dunkelhäutig und mit athletischer Figur gewesen. Sie habe einen Kapuzenpullover sowie eine Kappe mit Schirm getragen und sei komplett schwarz gekleidet gewesen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht insbesondere zwei Zeugen, welche aus Richtung Bahnhof gekommen seien und den flüchtenden Täter im Bereich der Biebricher Allee beobachtet hätten. Diese und weitere Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Vorsicht Trickdiebe, Ort: Mainz-Kostheim, Hochheimer Straße, Zeit: Freitag, 30.10.2020, zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr

(akl) Eine 73-jährige Seniorin aus Kostheim ist in der Hochheimer Straße einem Trickdieb aufgesessen. Er sprach sie am Freitag zwischen 14.00 Uhr und 14.15 Uhr auf der Straße an und fragte sie nach dem nächsten Krankenhaus. Dabei hielt er ihr auch einen Stadtplan vors Gesicht. Nachdem er sich entfernte, stellte sie fest, dass er ihr die Geldbörse aus der Einkaufstasche entwendet hatte. Kurz darauf wurde gegen 14.30 Uhr eine 81 Jahre alte Frau aus Hochheim bestohlen. Sie wurde an ihrem vor einem Einkaufsmarkt in der Hochheimer Straße abgestellten Fahrzeug angesprochen und abgelenkt. Dabei wurde ihre Geldbörse aus dem Kofferraum entwendet. Der Mann, der sie ablenkte, sei 40 - 50 Jahre alt und etwa 160 cm groß gewesen. Er habe mit Akzent gesprochen und eine auffällig dicke Nase gehabt. Die Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers bittet um Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2140.

3. Dreister Dieb, Ort: Wiesbaden, Alfred-Schumann-Straße, Zeit: Freitag, 30.10.2020, gegen 15.00 Uhr

(akl) Am Freitag ist ein 89-jähriger Mann aus Wiesbaden gegen 15.00 Uhr von einem dreisten Dieb bestohlen worden. Der Geschädigte versuchte mit einem im Rollstuhl sitzenden Angehörigen die Treppenstufen eines Friseurgeschäftes zu überwinden, als er von einem Unbekannten Hilfe angeboten bekam. Wenig später musste er feststellen, dass mit dem Unbekannten auch seine Geldbörse verschwunden war. Der Mann sei 170 cm groß, mit kurzen, dunklen Haaren und unrasiertem Gesicht gewesen. Er habe ein helles Hemd und eine Jogginghose getragen. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers unter der Rufnummer (0611) 345-2140 entgegen.

4. Taschendiebstahl, Ort: Wiesbaden, Langgasse, Zeit: Freitag, 30.10.2020, zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr

(akl) Zwei Frauen haben an einer Bushaltestelle in der Langgasse eine 72-jährige Frau aus Wiesbaden bestohlen. Die Geschädigte habe am Freitag zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr auf ihren Bus gewartet. Die zwei Frauen hätten sie nach dem Weg gefragt und dabei abgelenkt. Zu Hause habe sie dann festgestellt, dass aus ihrem Rucksack das Portemonnaie entwendet wurde. Eine Frau sei 25 Jahre alt, 170 cm groß mit ovalem Gesicht und schulterlangen Haaren gewesen. Die andere wäre etwa 50 Jahre alt und 160 - 165 cm groß, mit schwarzen, gelockten Haaren. Beide Personen seien dunkel gekleidet gewesen. Hinweisgeber wenden sich bitte an die Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers unter der Rufnummer (0611) 345-2140.

5. Körperverletzung mit Bierflasche, Ort: Wiesbaden, Helenenstraße, Zeit: Freitag, 30.10.2020, 17.50 Uhr

(akl) Nach einer verbalen Auseinandersetzung hat ein Mann am Freitag gegen 17.50 Uhr in der Helenenstraße eine Frau mit einer Bierflasche geschlagen. Diese erlitt eine Kopfverletzung und wurde vom Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt. Der Tatverdächtige sei etwa 60 Jahre alt, 165 cm groß und mit einer kurzen Hose bekleidet gewesen. Er habe eine auffällige Lichterkette getragen. Die Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers bittet um Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2140.

6. Saures, Ort: Wiesbaden, Kölner Straße, Zeit: Samstag, 31.10.2020, 23.05 Uhr

(akl) Am Samstagabend haben Unbekannte gegen 23.05 Uhr in der Kölner Straße in Wiesbaden-Delkenheim Eier gegen eine Hausfassade geworfen. Als ein 45-jähriger Bewohner sich auf den Balkon begab, um nachzuschauen, wurde ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe des 2. Polizeireviers unter der Rufnummer (0611) 345-2240 entgegen.

7. Unfallflucht, Ort: Wiesbaden, Biebricher Allee, Zeit: Sonntag, 01.11.2020, 07.00 Uhr

(akl) In der Biebricher Allee ist es am Sonntag gegen 07.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein silbernes Fahrzeug mit Wiesbadener Kennzeichen von der Unfallstelle geflüchtet sei. Ein 20-jähriger Mann aus Wiesbaden fuhr mit seinem weißen Kia auf der Biebricher Allee in Richtung Biebrich. Als das silberne Fahrzeug von rechts aus der Tannhäuser Straße gekommen sei, habe es seine Vorfahrt missachtet und ihn zum Ausweichen veranlasst. Dabei sei er gegen einen geparkten Mini Cooper gefahren. Weil nach der Kollision seine Bremsen versagt hätten, sei sein Fahrzeug weiter bergab gerollt und schließlich an einem großen Stein zum Stehen gekommen. Der Kia und der Mini mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro. Hinweise erbittet der Regionale Verkehrsdienst unter der Rufnummer (0611) 345-0.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. 18-Jähriger von unbekanntem Täter angegriffen, Idstein, Schlossplatz, Samstag, 31.10.2020, gegen 22:00 Uhr,

(ka)Ein 18-Jähriger ist am späten Samstagabend in Idstein von einem unbekannten Täter angegriffen worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand habe der Angreifer dem jungen Mann im Bereich des Schlossplatzes einen Faustschlag ins Gesicht versetzt und sei danach geflüchtet. Mögliche Zeugen der Tat und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

2. Wohnungseinbruch - Notebook gestohlen, Walluf, Nieder-Walluf, Werftstraße, Sonntag, 01.11.2020, 11:00 Uhr bis 16:15 Uhr,

(ka)Zu einem Einbruch in die Wohnung einer 30-Jährigen kam es im Verlauf des gestrigen Sonntags in Walluf. Der bislang unbekannte Täter drang aktuellen Ermittlungen zufolge gewaltsam in die Wohnung der Geschädigten in der im Ortsteil Nieder-Walluf gelegenen Werftstraße ein. Dort durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten und entwendeten ein Notebook. Vermutlich auf selbigem Weg verließen die Täter die Wohnung und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen, die Angaben zum Tathergang und den Einbrechern machen können, werden gebeten, sich an die Polizeidirektion Rheingau-Taunus unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu wenden.

3. Ganz schön linke Nummer - Schuhdieb in Rüdesheim erwischt, Rüdesheim am Rhein, Kirchstraße, Samstag, 31.10.2020, gegen 12:00 Uhr,

(ka)Ein 28-Jähriger ohne festen Wohnsitz wird beschuldigt, am Samstagmittag insgesamt sechs Schuhe aus einem Geschäft in Rüdesheim gestohlen zu haben. Der Inhaber des Ladengeschäfts in der Kirchstraße bemerkte gegen 12:00 Uhr den Diebstahl der Schuhe durch den 28-Jährigen. Im weiteren Verlauf konnte der Mann festgenommen und das Diebesgut sichergestellt werden. Auffällig hierbei war, dass es sich bei den entwendeten Schuhen ausschließlich um linksseitiges Schuhwerk handelte.

4. Graffitischmierereien in Niedernhausen, Niedernhausen, Am Deußtal, Freitag, 30.10.2020, gegen 16:00 Uhr,

(ka)Bei Niedernhausen hat eine bislang unbekannte Täterin ein Graffiti angebracht und dabei einen Sachschaden verursacht. Gegen 16:00 Uhr bemerkte eine Zeugin, dass die unbekannte Person ein etwa 2x4 Meter großes Graffiti an den Brückenpfeiler der Theißtalbrücke gesprüht hatte. Nach Angaben der Zeugin soll es sich dabei um eine ca. 25 Jahre alte Frau mit normaler Statur gehandelt haben. Die Frau habe eine grüne Mütze, einen Pullover, schwarze Leggings mit weißen Streifen, braune Schuhe sowie zwei Rucksäcke getragen. Zeugen, die eine Person anhand dieser Merkmale erkannt haben, wenden sich bitte mit Hinweisen an die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0.

5. Seitenscheiben eines Pkw eingeschlagen, Oestrich-Winkel, Josefstraße, Freitag, 30.10.2020, 12:00 Uhr bis Samstag, 31.10.2020, 08:00 Uhr,

(ka)Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitagmittag bis zum Samstagmorgen den Pkw eines 76-Jährigen in Oestrich-Winkel beschädigt. Der Senior stellte am Samstag gegen 08:00 Uhr nach seiner Rückkehr am Fahrzeug fest, dass die Täter insgesamt drei Seitenscheiben seines in der Josefstraße abgestellten schwarzen Mercedes C-Klasse eingeschlagen haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit Hinweisen zu den unbekannten Personen an die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 zu wenden.

6. Zusammenstoß mit geparktem Pkw, Geisenheim, Stephanshausen, Landesstraße 3272, Samstag, 31.10.2020, gegen 13:15 Uhr,

(ka)Bei einem Zusammenstoß mit einem geparkten Pkw hat sich der mutmaßliche 41-jährige Unfallverursacher leicht verletzt und einen Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro verursacht. Der 41-jährige Hyundai-Fahrer befuhr gegen 13:15 Uhr die Landesstraße 3272 in Fahrtrichtung Stephanshausen, als er mutmaßlich aufgrund erhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben soll. In Folge dessen fuhr der Mann über die linke Fahrbahn auf den dortigen Seitenstreifen und kollidierte frontal mit einem geparkten VW Caddy eines 47-jährigen Geisenheimers. Der 41-Jährige wurde im Zuge des Unfalls leicht verletzt, konnte jedoch nach ambulanter Erstversorgung vor Ort entlassen werden.

7. 20-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt, Niedernhausen, Landesstraße 3026, Freitag, 30.10.2020, gegen 18:00 Uhr,

(ka)Bei einem Verkehrsunfall ist am Freitagabend eine 20-Jährige leicht verletzt worden. Die junge Seat-Fahrerin befuhr gegen 18:00 Uhr die Frankfurter Straße aus Niedernhausen kommend in Fahrtrichtung Niederjosbach, als eine 39-jährige Hyundai-Fahrerin in Höhe einer Druckerei die Fahrbahn der 20-Jährigen gekreuzt haben soll. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge und einem Gesamtschaden von ca. 11.000 Euro. Die 20-Jährige wurde in Folge des Zusammenstoßes leicht verletzt und musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

8. Totalschaden nach Verkehrsunfall, Heidenrod, Bundesstraße 260, Sonntag, 01.11.2020, gegen 15:30 Uhr,

(ka)Mutmaßlich aufgrund des Missachtens der Vorfahrtsregelung, sind am Sonntagnachmittag zwei Fahrzeuge bei Heidenrod zusammengestoßen. Gegen 15:30 Uhr befuhr eine 67-jährige Citroen-Fahrerin die Bundesstraße 260. Ein 72-jähriger Mercedes-Fahrer soll dabei die vorfahrtsberechtigte Autofahrerin übersehen haben und auf die Bundesstraße eingebogen sein. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, in Folge dessen die beiden Pkw nicht mehr fahrbereit waren. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Telefon: (0611) 345-1041 / 1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell