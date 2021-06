Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Metallteil bringt Rollerfahrer zu Fall

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat sich am Montag gegen 14.00 Uhr ein 23 Jahre alter Motorrollerfahrer in Ahaus zugezogen. Ein auf der Boschstraße liegendes Metallteil hätte ihn zum Sturz gebracht, berichtete der Ahauser. Die Herkunft des Gegenstandes ist derzeit unklar. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Rund 500 Euro Sachschaden entstand an dem Roller.

