Holdorf - Firmentransporter aufgebrochen

Zwischen Sonntag, 31. Mai 2020, 14.00 Uhr und Montag, 01. Juni 2020, 08.00 Uhr kam es in der Straße Turmtannen auf einem Firmengrundstück zum Aufbruch mehrerer Transporter. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte zu Zugang zum Gelände und begab sich zu zwei Ford Transit Transportern. Hier schlug er jeweils eine Scheibe ein. Ob der Täter in das Innere der Fahrzeuge gelangte und Diebesgut erbeuten konnte, ist bislang noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494-1536) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Am Montag, 01. Juni 2020, kam es gegen 01.10 Uhr in der Kettelerstraße zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter soll mehrere Glasflaschen gegen ein Fenster geworfen haben. Durch die Splitter wurde außerdem ein Audi A3, der in der Nähe geparkt war, beschädigt. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Damme - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 31. Mai 2020, um 09.15 Uhr befuhr ein 63-Jähriger aus Damme die Neuenwalder Straße mit einem Pkw in Richtung des Kreisels zur Rottinghauser Straße. Ein 51-Jähriger aus Damme befuhr mit seinem Fahrrad die Rottinghauser Straße und befand sich bereits im Kreisel in Höhe der Neuenwalder Straße, als der 63-Jährige einfuhr und ihn erfasste. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 150,00 EUR.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall

Am Samstag, 30. Mai 2020, um 10.00 Uhr beabsichtigte ein 62-Jähriger aus Neuenkirchen-Vörden mit einem Pkw und Anhänger an der Kreuzung Fehrenkamp/An der Leuchtenburg nach rechts in Richtung Feldbrügge abzubiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten 36-Jährigen aus Menslage, der mit einem Transporter die Straße Fehrenkamp in Richtung Feldbrügge befuhr. Durch den Aufprall wird der Pkw des 62-Jährigen in einen Grundstückszaun geschleudert und der Fahrer leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt 5.000,00 EUR.

